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Власти одобрили проект, запрещающий навязывать в квитанциях ЖКХ некоторые услуги

ТАСС: в кабмине одобрили запрет навязывать услуги консьержа и кабельного ТВ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Роспотребнадзора о запрете включать в квитанции ЖКХ допуслуги без согласия собственников квартир. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

Изменения предложили внести в закон «О защите прав потребителей». В частности, в числе таких услуг работа консьержа и включение кабельного телевидения.

Согласно законопроекту, продать дополнительные товары или оказать дополнительные услуги можно будет только с согласия потребителя. Следовательно, компаниям запрещено навязывать ненужные собственникам услуги.

Авторы законопроекта подчеркнули, что часто собственники квартир, по большей части пенсионеры и инвалиды, оплачивая такие квитанции, «добросовестно заблуждаются относительно оплаты исключительно ЖКУ». А технической возможности у потребителя выбрать, какие именно услуги он оплачивать не хочет, обычно в принципе нет. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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