В Крыму оценили ситуацию с возобновлением авиасообщения

Вопрос возобновления полетов в аэропорты Крыма остается открытым. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, вопрос о возвращении авиасообщения с полуостровом пока рассматривается из-за общей концепции проведения СВО. Поэтому уже предметно его будут рассматривать после спецоперации.

Режим ограничения полетов на юге РФ, включая аэропорт в Симферополе, действует с 24 февраля. Еще в начале 2023 года Константинов говорил, что ему хотелось бы, чтобы цели спецоперации «были достигнуты поскорее» и страна «вернулась к нормальной мирной жизни».

В начале ноября 2024 года кандидат на президентских выборах в Молдавии Александр Стояногло обещал вернуть рейсы из Молдавии в Россию.

Ранее стало известно, что большинство россиян предпочитают полеты поездкам на поезде.