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Россиянин ворвался в квартиру 75-летней соседки и изнасиловал ее

РЕН ТВ: в Подмосковье мужчина изнасиловал 75-летнюю пенсионерку

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В подмосковном Дмитрове местного жителя подозревают в изнасиловании пожилой соседки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

27-летний житель Дмитрова ворвался в квартиру пожилой соседки, схватил 75-летнюю женщину за шею, принудил к сексу, после чего скрылся. Пенсионерка получила ушибы и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемого в совершении преступления удалось задержать, мужчина признал свою вину. Известно, что он был неоднократно судим.

До этого сообщалось, что жителя Ленобласти подозревают в изнасиловании пенсионерки. Злоумышленник, который был другом сына 68-летней женщины, пришел к ней домой. Во время визита 42-летний гость избил пожилую женщину, после чего изнасиловал. Затем россиянин скрылся с места, а пенсионерка вызвала сотрудников правоохранительных органов. В отношении насильника возбудили уголовное дело об изнасиловании.

Ранее школьник изнасиловал 91-летнюю пенсионерку в ее доме.

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