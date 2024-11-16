Россиянин ворвался в квартиру 75-летней соседки и изнасиловал ее

В подмосковном Дмитрове местного жителя подозревают в изнасиловании пожилой соседки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

27-летний житель Дмитрова ворвался в квартиру пожилой соседки, схватил 75-летнюю женщину за шею, принудил к сексу, после чего скрылся. Пенсионерка получила ушибы и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемого в совершении преступления удалось задержать, мужчина признал свою вину. Известно, что он был неоднократно судим.

До этого сообщалось, что жителя Ленобласти подозревают в изнасиловании пенсионерки. Злоумышленник, который был другом сына 68-летней женщины, пришел к ней домой. Во время визита 42-летний гость избил пожилую женщину, после чего изнасиловал. Затем россиянин скрылся с места, а пенсионерка вызвала сотрудников правоохранительных органов. В отношении насильника возбудили уголовное дело об изнасиловании.

Ранее школьник изнасиловал 91-летнюю пенсионерку в ее доме.