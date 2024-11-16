Москвичам пообещали субботу с 5°C и свежим ветром

В субботу, 16 ноября, температура в столице поднимется до 5°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 3°C до 5°C. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с (по данным МЧС, ветер в 10 м/с называется свежим: он качает ветки и тонкие стволы деревьев, чувствуется рукой, вытягивает большие флаги и свистит в ушах) будет дуть с юго-запада. При этом в ночь на воскресенье температура и ветер останутся такими же, а давление понизится до 739 мм ртутного столба.

Месяц назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С и гололедица, а снег уже покрыл 70% России. Синоптик отметил, что расчет погоды во время «отопительного сезона» с октября по март был проведен по новым нормам: они выше, чем прежде, поскольку зима ожидается суровой.

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