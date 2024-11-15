Два мальчика попали в больницу из-за двери в одной из школ Томска

В Томске два мальчика попали в больницу из-за инцидента с ручкой на школьной двери. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №43 во время перемены. Один из учеников бежал по коридору и напоролся на ручку двери, которую как раз в этот момент открыла учительница. Мальчику сильно порезало руку, и он в панике побежал вниз по лестнице, оставляя за собой кровавые пятна на полу.

Другой учащийся, увидевший эту картину, потерял сознание. При падении мальчик получил перелом уха.

В результате обоих школьников госпитализировали в медицинское учреждение. Более подробной информации об их состоянии не поступало.

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