Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в Сухуме

Во время потасовок у парламента Абхазии в Сухуме силовики применили слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал «D News».

Это произошло после того, как участники протеста снесли забор около здания парламента и прорвались на его территорию.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако на фоне давления и возобновления протестов депутаты отменили проведение сессии и решили снять с повестки дня ратификацию инвестиционного соглашения с Россией.

В протестах участвуют несколько тысяч человек. Среди них оппозиционный лидер Адгур Ардзинба.

Газета.Ru ведет онлайн-трансляцию.

Ранее президент Абхазии рассказал о последствиях отсутствия соглашения с Россией.