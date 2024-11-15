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Врач рассказала, кому противопоказано есть цитрусовые

Диетолог Соломатина: при некоторых заболеваниях цитрусовые противопоказаны

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Людям с заболеваниями ЖКТ, аллергией или сахарным диабетом опасно есть цитрусовые. Содержащийся в них сахар может повысить уровень глюкозы в крови, однако все зависит от тяжести болезни и количества съеденного, объяснила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

Если у человека гастрит или язва, кислота из цитрусовых фруктов попадет на поврежденную слизистую и спровоцирует воспаление и боль, появится отрыжка.

«И это особенно опасно, если употребить их на голодный желудок, Даже для здорового человека», — объяснила врач.

Также, по ее словам, нельзя злоупотреблять цитрусовыми при дисбиозе, так как входящая в их состав клетчатка может привести к метеоризму бурлению. Кроме того, диетолог призвала помнить, что мандарины, апельсины и прочие фрукты — сильные аллергены, переедать их нельзя даже тем, у кого аллергии никогда не было.

Напомним, врачи предупреждают, что цитрусовые, соки из них, а также кофе, чай и йогурт нельзя есть на голодный желудок, так как это может вызвать проблемы с пищеварением и контролем уровня сахара в крови. Лимонная кислота, содержащаяся в популярных компонентах завтрака, может травмировать слизистую оболочку кишечника.

Ранее были названы продукты, защищающие от образования камней в почках.

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