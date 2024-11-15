Молодожены из России попали в аварию и застряли на Бали из-за долга за лечение

Молодожены из России пострадали в ДТП на Бали и остались должны местной клинике, сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, 23-летняя Катя и 25-летний Давид поженились и 25 октября прилетели на Бали, где собирались провести медовый месяц. На днях пара ехала на арендованном мопеде и попала в аварию, девушка получила множественные переломы стопы и пальца на ноге, а ее супруг сломал голень.

Скорая приехала на место лишь через 40 минут, забрала россиян и отвезла в больницу, где они ждали помощи больше семи часов. Затем выяснилось, что каждому из молодоженов нужна срочная операция, теперь с них требуют почти 1 млн рублей: 624 тыс. за помощь жениху и еще 312 тыс. — за невесту.

Чтобы расплатиться по счетам и наконец покинуть остров, молодые люди открыли срочный сбор.

Ранее пожилой турист из Британии сломал ногу в отеле и застрял в Египте, не сумев заплатить за лечение.