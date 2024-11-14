Россиянин, задержанный за избиение матери, сбежал от полиции по дороге в больницу

В Невском районе Петербурга полиция разыскивает местного жителя, которого подозревают в избиении пожилой матери, мужчина сбежал по дороге в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Избитую пенсионерку госпитализировали из квартиры на Караваевской улице. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Состояние пострадавшей врачи оценили как тяжелое, она находится в отделении реанимации.

Как установили правоохранители, тяжелые травмы 72-летней женщине нанес ее 38-летний сын. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, пока следователи устанавливали обстоятельства произошедшего, задержанный пожаловался на острую боль в области сердца. Для него вызвали скорую, однако по дороге в больницу мужчина сбежал. Он объявлен в розыск.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина изрезал ножом решившую выгнать его из дома сожительницу с сыном. Женщина получила ранения в живот, в плечо и ягодицу, у ее сына — рана под ребром, из-за которой у него не двигается левая рука и больно дышать. Следователи возбудили дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее пьяный племянник с молотком набросился на своего дядю в Петербурге.