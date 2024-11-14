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Блогерша расплакалась из-за того, что ей пришлось съесть кусок мяса

Daily Mail: австралийка расплакалась, потому что ей пришлось съесть стейк

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itsnavysworld/TikTok

Блогерша из Австралии расплакалась на камеру из-за того, что ей пришлось съесть кусок мяса, пишет Daily Mail.

Инди Клинтон опубликовала в соцсетях видео, на котором впервые за более чем десятилетие попробовала стейк. Женщина, вытирая слезы и объясняя свой поступок, отметила, что, из-за низкого уровня железа в организме, ей пришлось вновь включить мясо в рацион.

Съев кусок мяса, Клинтон отметила, что оно имеет отвратительный вкус, и расплакалась еще больше. Реакция австралийки вызвала бурное обсуждение среди подписчиков: многие предлагали ей альтернативы мясу, а другие шутливо комментировали слезы.

«Я бы плакал из-за того, что не ел стейк 13 лет», — пишут комментаторы.

Ранее в соцсетях раскритиковали мать, накормившую шестимесячного ребенка стейком с кровью.

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