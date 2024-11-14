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Предлагавший прохожим купить детей россиянин объяснил мотивы своего поступка

Житель Твери, предлагавший прохожим купить у них детей, заявил, что шутил

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Управление МВД России по Тверской области

В Твери правоохранители задержали местного жителя, который подходил к прохожим на улице Веселова и предлагал купить у них детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Инцидент произошел 12 ноября. Информация о нем появилась в соцсетях, после чего личность мужчины установили и доставили его в отделение УМВД для дальнейших разбирательств.

Нарушитель пояснил, что в тот день находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Неудачно пошутил с проходящими мимо женщинами про покупку детей, хотя у меня не было никакого умысла», — рассказал на камеру тверяк, добавив, что приносит извинения за свое поведение.

До этого в больнице Петрозаводска сотрудница регистратуры непристойно пошутила в разговоре с пациентом.

Ранее на Урале уволили медбрата, который в состоянии опьянения пытался сделать ребенку МРТ.

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