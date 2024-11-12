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Кадыров призвал усилить контроль за школьниками, прогуливающими уроки

Кадыров: нужно усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки в школе

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал усилить контроль за детьми, которые прогуливают уроки в школе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале по итогам совещания с представителями системы образования республики.

«Я обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки», — отметил он.

Чтобы школьники не прогуливали уроки, родители должны принимать соответствующие меры и работать со своими детьми, подчеркнул Кадыров.

Кроме того, глава Чечни рассказал, что система образования республики динамично развивается. В настоящее время внедряются современные технологии и методика обучения, добавил он.

Также Кадыров сообщил, что в Чечне уволили директоров 11 школ из-за ненадлежащего выполнения обязанностей. Он поручил уделить особое внимание вопросам назначения директоров школ и руководителей районных отделов образования. Также глава республики потребовал создать комиссию для решения подобных задач.

Ранее в Госдуме напомнили о незаконности обязательных сборов на школьные нужды.

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