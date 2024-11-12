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Двое подростков пострадали от нападения стаи собак на пляже в Сочи

В Сочи возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на детей

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Depositphotos

СК Краснодарского края возбудил уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на школьников на пляже в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 ноября, дети прогуливались вдоль пляжа Багратион, на них набросилась стая собак. По данным Telegram-канала Kub Mash, дети пытались отпугнуть животных, но безуспешно, псы догнали подростков.

У одного из мальчиков раны на пояснице, ягодицах и голени, второму собаки искусали руки. Пострадавшие госпитализированы, им обработали раны и отправили на амбулаторное лечение. По факту нападения животных было возбуждено уголовное дело о халатности.

До этого сообщалось, что в Татарстане стая собак растерзала женщину, шедшую на работу. Женщина решила срезать путь и пройти через производственную базу. До магазина она не дошла и вечером домой не вернулась. Россиянку обнаружили на пустыре. Спасти ее не удалось. На россиянку могли напасть собаки, которые проживают на территории базы. На ее теле обнаружены многочисленные укусы, одежда пострадавшей была разодрана, некоторые части тела обглоданы до костей.

Ранее в Новосибирске 13 бродячих собак набросились на мусорщика и искусали его.

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