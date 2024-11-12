В британских школах нашли опасный бетон

Число британских школ, где был обнаружен опасный бетон, который может грозить обрушением здания, достигло 235. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник.

«Официальные данные, которые, как выяснило Управление комиссара по информации (ICO), были неправомерно скрыты (прошлым. — «Газетa.Ru») правительством консерваторов, подтверждают наличие армированного автоклавного ячеистого бетона (RAAC) на 235 объектах министерства образования», — говорится в публикации.

По данным газеты, в общей сложности к концу августа этого года опасный бетон был обнаружен в 457 правительственных зданиях, включая школы, больницы и тюрьмы. Это эквивалентно одному из 500 объектов в общественном имуществе.

Эксперты предупреждают, что школы, вынужденные эвакуировать детей из-за обнаружения крошащегося бетона, могут годами проводить время в переносных зданиях и временных классах. Причина тому — затягивание финансирования предыдущим правительством королевства.

По данным The Guardian, с 2010 года консервативная администрация резко сократила бюджет на реконструкцию и перестройку школ. В результате это решение еще больше обострило проблему.

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