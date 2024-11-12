В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа

Более 1 млн детей в Подмосковье сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, прививка защищает не только от самого заболевания, но и от его опасных последствий.

«Дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах, детских садах», — сказала она.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.