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В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа

Более 1 млн детей в Подмосковье прошли вакцинацию от гриппа

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Depositphotos

Более 1 млн детей в Подмосковье сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, прививка защищает не только от самого заболевания, но и от его опасных последствий.

«Дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах, детских садах», — сказала она.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

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