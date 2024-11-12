В России заявили о звучании «эха фашизма» из Германии

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал эхом фашизма ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца по снятию ограничений на удары по территории России. Его слова приводит РИА Новости.

«Опять из Германии звучит эхо фашизма. Фридрих Мерц, видимо, собрался примерить на себя рыжий от крови и пропахший нафталином сюртук Гитлера», — заявил парламентарий.

По словам депутата, подобные заявления и риторика говорят о «серьезной деградации и полнейшем хаосе» европейского политикума. Шеремет выразил уверенность, что простые граждане Германии испытывают «неподдельный испанский стыд» за свою власть.

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар заявил, что Мерц пребывает в «превратных иллюзиях» относительно Вооруженных сил РФ, поэтому может пойти на эскалацию в случае своего избрания.

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.