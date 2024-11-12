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В Москве 18 человек совершили аферы с автокредитами на 100 млн руб.

Волк: в Москве задержали 18 мошенников за аферы с автокредитами на ₽100 млн

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Global Look Press

В Москве правоохранительные органы задержали 18 предполагаемых участников преступного сообщества за серию афер с автокредитами на сумму более чем 100 млн руб. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения») Уголовного кодекса РФ. Двое фигурантов объявили в федеральный розыск.

По информации правоохранителей, с 2021 по 2022 год фигуранты обращались в финансовые организации для получения автокредитов. Они предоставляли фиктивные документы, якобы подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода. На полученные средства они покупали дорогостоящие автомобили, но займы не возвращали.

По данным официального представителя МВД России, члены сообщества перепродавали машины в других регионах РФ, а также в странах ближнего зарубежья. Правоохранителями были задокументированы свыше 20 преступлений, в результате которых 11 банкам был причинен ущерб на сумму более 100 млн руб.

В конце октября стало известно, что в Нижнем Новгороде лже-онкологи выманили у больной раком женщины 5 млн руб.

Ранее россиянка отсудила 50 тыс. рублей за роковую ошибку патологоанатома.

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