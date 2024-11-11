Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил упростить выдачу виз иностранным туристам на Дальний Восток

Путин поручил упростить въезд иностранных туристов на Дальний Восток

close
Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Кабмин совместно с другими ведомствами упростит въезд иностранным туристам в регионы Дальнего Востока. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с модераторами Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Как указано в документе, до середины апреля предписано рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранцев в туристических целях.

При этом Морская коллегия РФ должна одновременно расширить возможности захода лайнеров других государств в порты Дальнего Востока.

В сентябре российский лидер напомнил, что прежде Владивосток — столица Приморья — был закрытым городом. При этом он назвал существующий со времен СССР запрет на сход на берег в дальневосточных портах туристов устаревшим и призвал к его пересмотру.

Летом 2024 года Дальний Восток вошел в пятерку российских регионов, которые чаще всего упоминались в медиа. Особое внимание к региону привлек Восточный экономический форум. При этом первое место в рейтинге занял Краснодарский край.

Ранее была названа самая разорительная для туристов страна Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами