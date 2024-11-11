Путин поручил упростить выдачу виз иностранным туристам на Дальний Восток

Кабмин совместно с другими ведомствами упростит въезд иностранным туристам в регионы Дальнего Востока. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с модераторами Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Как указано в документе, до середины апреля предписано рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранцев в туристических целях.

При этом Морская коллегия РФ должна одновременно расширить возможности захода лайнеров других государств в порты Дальнего Востока.

В сентябре российский лидер напомнил, что прежде Владивосток — столица Приморья — был закрытым городом. При этом он назвал существующий со времен СССР запрет на сход на берег в дальневосточных портах туристов устаревшим и призвал к его пересмотру.

Летом 2024 года Дальний Восток вошел в пятерку российских регионов, которые чаще всего упоминались в медиа. Особое внимание к региону привлек Восточный экономический форум. При этом первое место в рейтинге занял Краснодарский край.

Ранее была названа самая разорительная для туристов страна Европы.