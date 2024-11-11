Москвичка продавала товары со скидкой и похитила 30 млн рублей у 17 человек

В Москве полицейские задержали мошенницу, которая обманывала горожан под предлогом продажи товаров с дисконтом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Безработная жительница Москвы через сайты бесплатных объявлений искала покупателей на бытовую технику, смартфоны и даже автомобили, товары аферистка предлагала купить по заниженной цене.

Заинтересованные клиенты связывались с ней через мессенджер и договаривались о встрече, на которой передавали или переводили предоплату. Мошенница передавала часть товаров, затем сообщала покупателям о проблемах на стороне поставщиков и исчезала.

Обманутые граждане обратились в правоохранительные органы, подозреваемую удалось задержать. Всего по уголовному делу проходит 17 потерпевших, которые лишились 30 млн рублей.

До этого сообщалось, что жительница Москвы три месяца общалась с телефонными мошенниками, лишилась всех накоплений и продала две квартиры. Общий ущерб составил 43 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее уборщица //www.gazeta.ru/social/news/2024/11/11/24359779.shtml отдала мошенникам 9 млн рублей, полученные за сгинувшего на СВО сына.