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Москвичка продавала товары со скидкой и похитила 30 млн рублей у 17 человек

В Москве аферистка похитила у доверчивых покупателей 30 млн рублей

В Москве полицейские задержали мошенницу, которая обманывала горожан под предлогом продажи товаров с дисконтом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Безработная жительница Москвы через сайты бесплатных объявлений искала покупателей на бытовую технику, смартфоны и даже автомобили, товары аферистка предлагала купить по заниженной цене.

Заинтересованные клиенты связывались с ней через мессенджер и договаривались о встрече, на которой передавали или переводили предоплату. Мошенница передавала часть товаров, затем сообщала покупателям о проблемах на стороне поставщиков и исчезала.

Обманутые граждане обратились в правоохранительные органы, подозреваемую удалось задержать. Всего по уголовному делу проходит 17 потерпевших, которые лишились 30 млн рублей.

До этого сообщалось, что жительница Москвы три месяца общалась с телефонными мошенниками, лишилась всех накоплений и продала две квартиры. Общий ущерб составил 43 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее уборщица //www.gazeta.ru/social/news/2024/11/11/24359779.shtml отдала мошенникам 9 млн рублей, полученные за сгинувшего на СВО сына.

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