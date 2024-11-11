Испанец ворвался в монастырь, объявил себя Иисусом Христом и проломил голову монаху

Мужчина ворвался в испанский монастырь с криком: «Я - Иисус Христос!» и напал на монахов. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 9 ноября в монастыре Санто-Эспириту-дель-Монте в Хилете, в 35 минутах езды к северу от Валенсии. По данным таблоида, неизвестный перепрыгнул через ограждение и набросился на жителей обители. В результате 76-летний монах получил тяжелые травмы головы, мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Еще семеро священнослужителей были ранены после того, как нападавший по очереди зашел к ним в комнаты. Троим из них потребовалась медицинская помощь. Двое монахов, случайно оказавшихся на улице, спаслись от злоумышленника во фруктовом саду.

10 ноября издание Metro сообщило, что подозреваемого поймали, им оказался 46-летний житель Испании, страдающий психическим расстройством. Его мотивы остаются неизвестными.

Ранее мужчина устроил пожар в храме, заподозрив священников в использовании черной магии.