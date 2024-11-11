Подмосковные боксерши заработали 7 медалей на чемпионате РФ

Женская команда по боксу из Подмосковья завоевала 5 золотых и 2 серебряные медали на чемпионате России по боксу среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Золото взяли Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова, Елена Бабичева, Дарима Сандакова и Кристина Ткачева. Также Людмила Воронцова получила специальный приз «За лучшее технико-тактическое мастерство».

По итогам чемпионата отбор в женскую сборную России прошли 10 подмосковных спортсменок: Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова, Любовь Макеева, Елена Бабичева, Дарима Сандакова, Ангелина Витова, Кристина Ткачева, а также представительница городского округа Серпухов Дарья Калачева, Полина Спирина из Домодедова и Дарья Панова из Электростали.

Чемпионат России по боксу среди женщин прошел с 1 по 10 ноября в городе Серпухов. В турнире приняли участие 172 спортсменки из 50 регионов РФ. Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».