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В Москве поймали двух сотрудниц полиции, незаконно оформлявших загранпаспорта

СК РФ: две сотрудницы полиции Москвы незаконно оформили 72 заграничных паспорта

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Depositphotos

Следователи предъявили обвинение одной бывшей и одной действующей сотрудницам полиции Москвы, подозреваемым в незаконном оформлении 72 заграничных паспортов. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по столице.

Из заявления следует, что в отношении женщин было возбуждено уголовное дело по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, не позднее декабря 2022 года фигурантки, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а именно незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что законные владельцы документов не присутствовали при их выдаче.

В результате нарушительниц задержали и предъявили им обвинение. Как отметили в СК РФ, во время допроса женщины полностью признали вину.

Сейчас следователи продолжают проводить процессуальные действия. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и закрепить доказательную базу, уточняется в публикации.

Ранее в Приамурье задержали начальника миграционной службы полиции по делу о превышении полномочий.

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