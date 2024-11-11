Более 129 тысяч тонн макулатуры собрали участники акции «БумБатл»

Участники акции «БумБатл» движения «Экосистема» собрали более 129 тысяч тонн макулатуры во всех регионах РФ, сообщили организаторы.

За неделю до конца масштабного сбора участники собрали на 34 тыс. тонн больше макулатуры, чем в 2023 году. Итоги Всероссийской акции подведут 15 ноября.

Большой вклад в количество собранного бумажного сырья внесли крупные российские компании — макулатуру собирали и головные офисы, и региональные отделения групп.

Макулатуру сдают также школьники, студенты, волонтеры, сотрудники предприятий. Большой вклад в бумажную битву вносят семьи – в проекте зарегистрировались более 4 000 семей России.

Всего с момента старта всероссийской акции «БумБатл» к сбору макулатуры присоединились более 2,1 млн человек из всех 89 регионов страны, которые уже направили на переработку более 129 млн кг бумажного сырья.

На сегодняшний день в тройку лидеров среди самых результативных регионов входят Москва, Белгородская область и Республика Удмуртия.

«БумБатл» продлится до 15 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф, отнести бумагу в ближайший пункт приема, получить акт сдачи и загрузить его в личный кабинет.