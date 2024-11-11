Росавиация ограничила полеты в Израиль

Российским авиакомпаниям на фоне ситуации на Ближнем Востоке в течение месяца запрещено выполнять полеты из России в Израиль с 1:00 до 7:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 МСК, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — говорится в сообщении.

Новые рекомендации по полетам в Израиль действуют с 11 ноября.

31 октября Росавиация продлила действие ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до 24 ноября. По словам представителя ведомства, было продлено действие NOTAM (NOtice To Air Missions — извещение летному составу): согласно ему, российским авиакомпаниям рекомендуется выполнять полеты над территорией указанных государств только в период с 9:00 до 19:00 мск.

1 октября Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем. Причиной такого решения стали угрозы безопасности полетов.

Ранее в Израиле сообщили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане.