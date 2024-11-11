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Женщине ампутировали ногу после того, как она упала с лестницы

Mirror: шотландка упала с лестницы и лишилась из-за этого ноги

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Жительнице Шотландии ампутировали ногу после того, как она упала с лестницы, пишет Mirror.

Луиза Берд, 43-летняя домохозяйка и мама четверых детей из Ланарка, приняла решение ампутировать ногу ниже колена после серьезного падения с лестницы. Женщина рассказала, что собирала в спешке сына в школу, когда произошел инцидент.

Шотландка добавила, что после нескольких операций и двух лет в аппарате Илизарова, ее состояние не улучшилось из-за остеомиелита, поэтому у нее не осталось выбора.

«Я была в агонии и не могла больше терпеть», — прокомментировала она.

Операция прошла в июне 2022 года, после чего женщине пришлось вновь лечиться от инфекций. Сейчас врачи работают над созданием подходящего протеза для Луизы, но ей предстоит еще одна операция в январе.

Ранее в США мужчина потерял обе ноги в первый день на новой работе.

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