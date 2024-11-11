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Тюменские врачи спасли мужчину, который целый год пил алкоголь каждый день

В Тюмени врачи спасли мужчину, который год пил алкоголь каждый день

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Тюмени медики спасли 69-летнего мужчину, который не мог есть, пить и встать с кровати после года ежедневного употребления алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

По информации пресс-службы, в период 9-10 ноября местному жителю вызвали скорую помощь. Пожилой мужчина на протяжении суток не мог есть, пить и вставать с постели — это стало тревожным сигналом для него самого и его родственников.

Прибывшие на место медики обследовали мужчину и диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение. Оказалось, что он целый год каждый день употреблял алкоголь.

Врачи стабилизировали состояние пациента на месте, а затем доставили его в медицинское учреждение. Более подробной информации о состоянии россиянина не поступало.

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