В Дагестане бывшего замминистра образования отправили в СИЗО на два месяца

Бывшего заместителя министра образования Дагестана Халида Нурмагомедова отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчину подозревают в том, что в период с 2013 по 2023 годы он получил взятку в 60 млн рублей при выполнении госконтрактов. По словам журналистов, общая сумма прибыли с 15 выполненных заказов составила порядка 160 млн рублей. В ходе следственный действий были допрошены его зять и жена. По данным Mash Gor, полученные преступным путем средства, переводились на карты родственников.

8 ноября СК России сообщил, что бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

До этого Главное военное следственное управление СК РФ сообщило, что в Свердловской области при капитальном ремонте казарм должностные лица похитили десятки млн рублей. По данным ведомства, в 2021 году сотрудники Военно-строительной компании завысили стоимость выполнения работ и присвоили деньги себе.

Ранее топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки.