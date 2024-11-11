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«Новатэк» и «Сургутнефтегаз» смогут определять объем раскрываемой информации

Путин разрешил «Новатэк» и «Сургутнефтегазу» скрывать результаты работы

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил «Сургутнефтегазу», «Новатэку» самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации о результатах своей работы. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, разрешение будет действовать и для дочерних предприятий «Новатэка» — «Арктик СПГ-2» и «Ямал СПГ».

«Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию и предоставлению», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования».

Этот указ является продолжением документа, подписанного в ноябре прошлого года. Тот указ позволял нефтегазовым компаниям самостоятельно определять состав и объем раскрываемой корпоративной информации. Тогда в перечень были включены 46 компаний. Позднее стало известно, что список пополнили «Газпром», а также различные его структуры. Затем «Транснефть» с несколькими дочерними структурами также дополнили перечень.

Ранее Путин поручил увеличить выплаты на ипотеку многодетным семьям на Дальнем Востоке.

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