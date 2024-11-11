В США мужчину, собиравшего разбросанные деньги по шоссе, сбил автомобиль, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в штате Род-Айленд. Кевин Эллиот Маккорт, житель Флориды, увидел, что по трассе лежат денежные купюры, разбросанные неизвестными. Мужчина остановил автомобиль на обочине и принялся собирать деньги, идя посреди проезжей части. Другой водитель, двигавшийся с большой скоростью, в последний момент увидел американца и не успел затормозить, сбив его на большой скорости.

Прибывшие медики не смогли спасти Кевина из-за тяжелых травм. В полиции подтвердили факт инцидента и напомнили, что важно помнить о рисках, находясь на шоссе. Водителю, сбившему Маккорта, пока не предъявили обвинения, расследование дела продолжается.

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