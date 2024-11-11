Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич пырнул знакомого ножом, а потом запер его в квартире вместе с медиками

РЕН ТВ: в Москве мужчина пырнул знакомого ножом и запер его в жилище с медиками

close
Павел Лисицын/РИА Новости

На юге Москвы мужчина ранил своего знакомого ножом, а потом запер его в квартире вместе с прибывшими на место медиками. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в квартире одного из домов на Новоясеневском проспекте. Мужчина пырнул своего знакомого ножом, а после этого на помощь к пострадавшему прибыли медики.

Однако нападавший закрыл раненого в квартире вместе с врачами, а сам скрылся с места происшествия. Вызволять пострадавшего и медиков из запертого жилища прибыли сотрудники экстренных служб.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

Ранее конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами