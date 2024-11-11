Москвич пырнул знакомого ножом, а потом запер его в квартире вместе с медиками

На юге Москвы мужчина ранил своего знакомого ножом, а потом запер его в квартире вместе с прибывшими на место медиками. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в квартире одного из домов на Новоясеневском проспекте. Мужчина пырнул своего знакомого ножом, а после этого на помощь к пострадавшему прибыли медики.

Однако нападавший закрыл раненого в квартире вместе с врачами, а сам скрылся с места происшествия. Вызволять пострадавшего и медиков из запертого жилища прибыли сотрудники экстренных служб.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

Ранее конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией.