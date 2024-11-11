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Врач раскрыл, в каких случаях нужно принудительно госпитализировать алкоголика

Врач Вашкин: алкоголика нужно госпитализировать, если он проявляет агрессию

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Depositphotos

Для принудительной госпитализации алкоголика необходимые веские основания, например, если он находится в беспомощном состоянии, проявляет агрессию, имеет тяжелые психические расстройства или неоднократно совершал правонарушения. Об этом в разговоре с РИАМО сообщил главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин. В критической ситуации он посоветовал вызвать полицию и наркологическую бригаду для освидетельствования.

«Соберите доказательства опасного поведения алкоголика: видеозаписи, свидетельства соседей, справки из травмпункта. Затем подайте исковое заявление в суд о принудительной госпитализации, приложив все документы. В случае положительного решения алкоголика поместят в стационар для прохождения лечения», — объяснил Вашкин.

При этом он подчеркнул, что принудительное лечение устранит лишь острые последствия алкоголизма. Для достижения длительной ремиссии необходима мотивация самого пациента.

До этого Вашкин назвал способ убедить алкоголика начать добровольное лечение. Таковым, по его словам, является искренний разговор о проблеме. При этом важно не осуждать человека, а проявить заботу и поддержку. Если самостоятельные попытки не эффективны, врач посоветовал обратиться к профессионалам.

Ранее россиянам рассказали о взаимосвязи между алкоголем и шизофренией.

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