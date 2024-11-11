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Фонд президентских грантов проведет обучающий онлайн-марафон для сотрудников НКО

Фонд президентских грантов научит сотрудников НКО оформлять заявки на конкурсы

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Фонд президентских грантов/ra-lab.ru

Фонд президентских грантов проведет для сотрудников некоммерческих организаций обучающий онлайн-марафон «Как разработать социальный проект и оформить его в заявку на грантовый конкурс в 2025 году». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Пройти обучение смогут представители НКО, которые планируют участвовать во втором конкурсе президентских грантов 2025 года.

На онлайн-встречах с тренерами участники марафона разберут готовые проекты и научатся разрабатывать свои собственные.

Как пояснили в фонде, такая работа над социальным проектом позволит повысить качество инициатив и вывести их на новый уровень.

Статистика четырех лет проведения марафона показывает, что его выпускники побеждают в конкурсах Фонда президентских грантов в 2 раза чаще по сравнению со средней долей побед остальных участников.

Заявки на обучение принимаются до 9 декабря.

14 ноября в 11:00 по московскому времени фонд проведет прямой эфир , посвященный возможностям участия в марафоне.

Марафон пройдет с 21 января по 6 марта 2025 года.

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