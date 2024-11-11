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Названы продукты, ускоряющие старение мозга

Диетолог Мухина: некоторые продукты плохо влияют на мозг и ускоряют старение

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Depositphotos

Неправильно выбранные продукты в рационе питания могут не только не принести пользу, но и спровоцировать преждевременное старение. В том числе это выращенные в загрязненных районах или неправильно заготовленные грибы, рассказала Pravda.Ru диетолог Марият Мухина.

Грибы могут впитывать в себя и накапливать токсины, поэтому лучше делать выбор в пользу шампиньонов из магазина.

Еще один продукт, который вредит мозгу и раньше времени приводит к старению, — это сахар. Сюда же, по словам врача, относятся жареные продукты и алкоголь, безопасной дозы которого для здоровья нет.

До этого ученые сообщили, что контроль уровня сахара в крови приводит к положительным изменениям в таламусе, хвостатом ядре и мозжечке — областях, критически важных для когнитивных функций. Подчеркивается, что у некоторых людей возраст мозга меньше, чем общий хронологический возраст, что свидетельствует о лучшем когнитивном здоровье.

Ранее были названы два периода жизни, на которые приходятся скачки старения.

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