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В саратовском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: в саратовском аэропорту сняли ограничения на полеты

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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В международном аэропорту Гагарин в Саратове сняли временные ограничения на прием и отправку самолетов после угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были сняты в 12 часов по московскому времени, таким образом, действие ограничений продлилось ровно два часа.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — отметил он.

По его словам, «уходов» бортов на запасные аэродромы не было.

Экипажи, авиадиспетчеры и воздушные службы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого Кореняко сообщил, что в международном аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Губернатор Роман Бусаргин перед этим сообщил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе атаки беспилотников. В городе была слышна воздушная сирена.

Ранее жилой дом на Санаторном проезде в Саратове получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

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