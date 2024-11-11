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В Шотландии университет попросил богатых студентов «не быть снобами» с бедными учащимися

В Эдинбургском университете просят богатых студентов не быть снобами с бедными учениками

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Stefano Ember/Shutterstock/FOTODOM

В Шотландии представители университета попросили богатых студентов перестать быть «снобами» по отношению к однокурсникам из бедных семей, пишет «https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/10/edinburgh-university-accents-state-educated-privileged/» target=«_blank»>The Telegraph».

Эдинбургский университет призвал студентов из обеспеченных семей прекратить проявлять снобизм и воздерживаться от насмешек над акцентами однокурсников из более бедных семей. Это следует из отчета, упоминающего о проблемах, связанных с предвзятостью в кампусе, особенно в контексте учащихся, принятых по программе, поддерживающей выпускников из неблагополучных районов.

Чтобы создать более инклюзивную среду, университет опубликовал руководство с рекомендациями для студентов. Оно включает советы по снижению «социально-экономической микроагрессии», такие как уважение к разнообразию жизненных историй и отказ от стереотипов о богатстве и интеллекте.

Университет также отметил, что студенты из низких и средних слоев общества составляют меньшинство в учебном заведении, поэтому им бывает трудно найти язык с однокурсниками.

Ранее сообщалось, что университет в Британии предлагает студентам получить степень по магии.

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