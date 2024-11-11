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«Только вместе с овощами»: россиян призвали не увлекаться пельменями

Диетолог Мухина: частое потребление пельменей грозит массой заболеваний

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Depositphotos

Слишком частое потребление пельменей чревато негативными последствиями, в том числе набором лишних килограммов и ростом уровня холестерина в организме. В отдаленной перспективе это может привести к развитию серьезных заболеваний, рассказала в беседе с «Москвой 24» диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Пельмени имеют массу плюсов – к примеру, так как мясо долго переваривается, они хорошо насыщают и согревают организм, снабжая его белками, жирами, углеводами. Однако нельзя злоупотреблять этим блюдом, это может закончиться плачевно, считает врач.

«Это мучное, жирное и белковое блюдо может привести к увеличению веса. Если часто употреблять жирное мясо, будет повышение холестерина и отсюда атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания», — предупредила она.

Допустимо, по словам медика, есть пельмени порцией 150 граммов и не чаще двух раз в неделю. Чтобы они лучше переваривались, сочетать блюдо врач посоветовала с овощами, а для заправки выбирать нежирную сметану или не более двух чайных ложек майонеза.

Напомним, в Роскачестве рассказали, что в магазинных пельменях встречаются опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонеллы. К такому выводу специалисты пришли на основе анализа 20 торговых марок пельменей по 587 показателям – ни одна продукция не стала претендентом на российский знак качества. Чтобы избежать негативных последствий, следует не покупать пельмени или же варить их минимум 10 минут.

Ранее в Национальной мясной ассоциации объяснили, как выбрать пельмени.

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