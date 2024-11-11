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Сибиряки обнаружили на электроопоре спящую рысь

Mash: в Сибири с электроопоры сняли рысь

В Сибири на электроопоре обнаружили спящую рысь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Черногорске. Местные жители увидели спящую рысь на электроопоре, не подключенной к току. Сообщается, что животное не могло спуститься самостоятельно.

Очевидцы вызвали на место специалистов Охотнадзора, которые эвакуировали дикую кошку с высоты. На кадрах с места видно, как спасатели снимают рысь с электроопоры, а затем помещают ее в транспортировочный бокс.

Отмечается, что животное не боялось людей. Предположительно, рысь забралась на электроопору, спасаясь от собак. До этого ее могли незаконно держать в одном из домов. Если незаконного заводчика найдут, ему грозит административный протокол.

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