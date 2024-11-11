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Россиянин развратил школьницу у себя дома, пообещав ей смартфон

Тюменец развратил 12-летнюю девочку, пообещав ей смартфон, и получил срок

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РИА Новости

Житель Тюменской области признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам дела, 41-летний мужчина познакомился с 12-летней девочкой в чате. Они обменялись номерами и стали регулярно переписываться в мессенджере. Как-то несовершеннолетняя поделилась с «другом», что у нее сломался смартфон, и тот пообещал ей при их личной встрече вручить новый. В феврале 2023 года девочке исполнилось 13 лет. Ее друг по переписке поздравил ее с праздником и пригласил в свою очередь на свой день рождения к себе домой. Девочка, помня об обещанном подарке, согласилась. В назначенный день знакомый заехал за несовершеннолетней подругой на такси, привез ее домой, где совершил в отношении ребенка развратные действия.

Мужчине вменяли также изнасилование потерпевшей, но он не признал вину, отметив, что несовершеннолетняя его оговорила, так как он не дал ей денег.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год и восемь месяцев. Также он должен выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Ранее в Кемеровской области бездомный надругался над девочкой, пообещав ей конфеты.

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