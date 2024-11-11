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В Казани заметили светящийся объект в небе

Mash опубликовал кадры светящегося объекта в небе над Казанью

В Казани заметили светящийся объект в небе. Кадры этого объекта опубликовал Telegram-канал Mash.

Предполагается, что над столицей Татарстана сгорел метеорит или спутник Starlink.

До этого неизвестный объект пролетел в небе над Польшей.

Как сообщает TVN24, явление могли наблюдать жители «практически всей страны». Астрономы-любители уже заявили, что это искусственный спутник.

В свою очередь польская Gazeta написала, что объект слишком медленный, чтобы быть метеоритом. Автор заявил, что это была китайская ракета.

Ранее российская актриса Софья Лебедева заявила, что верит в НЛО с детства.

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