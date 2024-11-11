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В российских аэропортах призвали установить бесплатные питьевые краны

Депутат Чернышов призвал установить в аэропортах бесплатные питьевые краны

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Shutterstock

Все российские аэропорты в обязательном порядке следует оснастить бесплатными питьевыми кранами. Также необходимо установить максимальную стоимость бутилированной воды. Соответствующее предложение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минтранса Роману Старовойту, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Питьевые краны депутат призвал расположить в удобных местах всех аэропортов страны. Также он подчеркнул, что должна быть четко установленная единая для всех максимальная стоимость на бутилированную воду, которую продают пассажирам.

Такие меры, по мнению Чернышова, необходимы для снижения «социального напряжения», вызванного слишком высокими ценами на товары первой необходимости, в том числе на воду. Сегодня пассажиры при задержках рейсов сталкиваются с тем, что одна бутылка воды в 0,5 литра может стоить от 150 до 350 рублей – это слишком дорого, особенно если речь идет о целой семье с детьми, подчеркнул парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о проверке ФАС международного аэропорта Внуково из-за цен на питьевую воду. В ведомство поступили сообщения, что воду в бутылках объемом 0,5 литра там продают за 150 рублей, в то время как в обычных магазинах она продается в среднем по 30-70 рублей.

Ранее в России предложили сделать в аэропортах стойки для регистрации беременных.

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