Вильфанд счел 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

Нынешний год может стать рекордным по температурному показателю за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вероятность того, что 2024 год станет рекордно теплым, все возрастает», — отметил он.

По словам Вильфанда, температура Атлантического и Тихого океанов — очень высокая уже в течение 15 месяцев. Он обратил внимание, что передача тепла океана в атмосферу приводит к тому, что поднимается глобальная температура.

В числе основных причин потепления метеоролог назвал парниковые газы.

До этого Вильфанд заявил, что процессы глобального потепления климата в России проходят быстрее, чем в других, более южных странах. По его словам, в умеренных широтах Евразии средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. А в северных широтах этот процесс еще быстрее — в 3,5 раза.

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