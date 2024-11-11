В Мурманской области построят новую судоверфь

Власти Мурманской области готовы к созданию на территории региона новой судостроительной верфи. Об этом сообщил ТАСС глава региона Андрей Чибис.

«Учитывая нехватку морского транспорта для перевозки наших грузов, мы считаем, что высока потребность в мощностях по судостроению», — отметил губернатор.

По его словам, Мурманск является одним из самых удобных мест, где бы такая судоверфь могла появиться.

Чибис добавил, что объект планируется построить на восточном берегу Кольского залива — бывшей территории рыбного порта Мурманска, которую недавно суд возвратил в госсобственность.

Глава Мурманской области добавил, что начало строительства нового судоремонтного завода начнется уже в 2025 году.

В конце октября сообщалось, что судоверфь «Звезда» в очередной раз изменила дату сдачи первых двух танкеров повышенного ледового класса Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». По данным источников газеты «Коммерсантъ», первый танкер могут передать НОВАТЭКу в начале следующего года, второй — в первом квартале 2025-го. Изначально ожидалось, что первый танкер сдадут до конца 2024 года, а второй — в начале 2025 года.

Ранее Путин отметил потенциал импортозамещения судостроительного комплекса «Звезда».