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Экс-доцент МГЮА Оксана Беляковская признала вину и заключила досудебное соглашение

Экс-доцент МГЮА Беляковская заключила сделку со следствием по делу о взятке суду

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший преподаватель Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Оксана Беляковская дала признательные показания и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Как сказано в сообщении, Беляковская активно способствовала расследованию уголовного дела, изобличила себя и своих подельников, сообщила сведения о других неизвестных ранее следствию лицах. Благодаря ее показаниям обвинение было предъявлено новому фигуранту дела о посредничестве во взяточничестве.

«Я <…> раскаиваюсь в содеянном, готова и дальше сотрудничать со следствием», — заявила она в суде.

Весь процесс Беляковской разрешили провести стоя, так как она сослалась на прединсультное состояние в СИЗО и на плохое самочувствие.

В итоге суд избрал Беляковской домашний арест в квартире ее «близкой родственницы» до 26 декабря.

В минувший четверг, 7 ноября, Преображенский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при даче взятки.

Ранее экс-следователя осудили за рекордную в истории России взятку.

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