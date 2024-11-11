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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки дронов объявили в Белгородской области

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На территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными.

Накануне поздно вечером в министерстве обороны России сообщили, что над территориями Курской и Белгородской областей уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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Атаки БПЛА на Россию
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