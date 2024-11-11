На запрещенной пропалестинской акции в Амстердаме задержали десятки человек

В Амстердаме полицейские задержали более 50 человек на пропалестинской демонстрации, которая была запрещена после нападения на израильтян, приехавших поддержать свой футбольный клуб на матче Лиги Европы. Об этом сообщает The Associated Press.

В полиции заявили, что еще 340 человек вывезли с площади Дам в центре города, где проходила несанкционированная акция. Ее участники утром 10 ноября попытались получить разрешение на организацию демонстрации, но запрет муниципалитета на подобные мероприятия суд оставил в силе. Во время заседания старший офицер полиции Амстердама Оливье Дютиль сообщил, что ночью имели место очередные антисемитские инциденты: некоторых израильтян попросили покинуть такси, а от других требовали показать паспорт для подтверждения гражданства.

Вечером 7 ноября в Амстердаме произошло нападение на израильских граждан, которые прибыли поддержать футбольный клуб «Маккаби» на матч Лиги Европы против местного «Аякса». Вооруженные холодным оружием мужчины сбрасывали людей в каналы, отбирали у них паспорта. Беспорядки начались после того, как группа неизвестных срывала флаги Палестины на улицах города и скандировала «Черт бы тебя побрал, Палестина!». Утром Армия обороны Израиля объявила об экстренной эвакуации граждан страны из Нидерландов, но позднее отменила спасательную операцию.

Ранее в Нидерландах призвали к депортации нападавших на израильских болельщиков.