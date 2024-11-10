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Названа самая разорительная для туристов страна Европы

Финляндия возглавила рейтинг стран, разоряющих туристов

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Shutterstock

Финляндия оказалась одной из самых разорительных для туристов стран Европы. Об этом сообщает местное издание Ilta-Sanomat со ссылкой на исследование британской компании Good Travel Management.

Выяснилось, что туристы, приехавшие в Финляндию, тратят в среднем €178 в день, хотя обычно планируют не выходить за пределы суммы в €124.

По словам исследователей, Финляндия заняла первое место в рейтинге из-за высоких цен на услуги. Также в стране дорогие питание, проезд, проживание. Кроме того, алкоголь там оказался на 102% дороже средней цены по Европе.

«Несмотря на высокие цены, Финляндия является популярным местом отдыха среди британских туристов, особенно зимой», — отмечается в материале.

10 ноября стало известно, что с января по сентябрь 2024 года количество поездок россиян за пределы страны возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 22,4 миллиона. За отчетный период заметно вырос поток туристов в Китай и Таиланд.

Ранее Испания решила работать над налаживанием туризма с Россией.

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