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Буркина-Фасо рассмотрит возможность поставок нефти из России

Глава МИД Буркина-Фасо: страна готова изучить возможность поставок нефти из РФ

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Martin Meissner/AP

В Буркина-Фасо готовы рассмотреть возможность импорта нефти и нефтепродуктов из России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр иностранных дел страны Карамоко Траоре.

Он подчеркнул, что для континентальной страны, такой как Буркина-Фасо, ископаемое топливо всегда остается актуальным.

«И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат», — отметил Траоре на первой министерской конференции форума «Россия-Африка».

Глава МИД добавил, что страна импортирует значительные объемы углеводородов, необходимых для функционирования промышленных предприятий, и что правительство Буркина-Фасо открыто для закупок топлива на международном рынке.

Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

10 ноября Траоре также поблагодарил РФ за технологию малых модульных реакторов, которая сделала мирный атом доступнее для менее развитых стран.

Ранее министр энергетики России рассказал о работе российских компаний в Африке.

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