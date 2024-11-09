В Чертаново восстановили подачу электричества после сбоя

Подача электричества в Чертаново на юге столицы была восстановлена после сбоя. Об этом написало городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

Спустя час после того, как в сети появились данные об отключении света, власти заявили, что энергоснабжение осуществляется в штатном режиме. В канале городского хозяйства Москвы также опубликованы фото, на которых видно, что свет в домах есть.

Около 19:30 жители Чертаново сообщили, что дома на 15 улицах района остались без электричества. В результате произошедшего также перестали работать светофоры.

Накануне подмосковный Звенигород погрузился во мрак: в городе полностью отсутствовало электричество — как в жилых домах, так и на улице. Местные жители рассказали, что, помимо проблем с электричеством, плохо работала сотовая связь. Оперативные службы заявили об аварии на подстанции.

Ранее на Украине предсказали появление зимних городов-призраков без электричества.