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В Чертаново восстановили подачу электричества после сбоя

В Чертаново восстановили электроснабжение после кратковременного сбоя

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Телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы»

Подача электричества в Чертаново на юге столицы была восстановлена после сбоя. Об этом написало городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

Спустя час после того, как в сети появились данные об отключении света, власти заявили, что энергоснабжение осуществляется в штатном режиме. В канале городского хозяйства Москвы также опубликованы фото, на которых видно, что свет в домах есть.

Около 19:30 жители Чертаново сообщили, что дома на 15 улицах района остались без электричества. В результате произошедшего также перестали работать светофоры.

Накануне подмосковный Звенигород погрузился во мрак: в городе полностью отсутствовало электричество — как в жилых домах, так и на улице. Местные жители рассказали, что, помимо проблем с электричеством, плохо работала сотовая связь. Оперативные службы заявили об аварии на подстанции.

Ранее на Украине предсказали появление зимних городов-призраков без электричества.

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