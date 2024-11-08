Стажерка московского турагентства обманула клиентов на 1,8 млн рублей

В Москве 31-летняя стажерка турагентства обманула пятерых клиентов на 1,8 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

По предварительной версии, женщина пришла на стажировку в туристическое агентство и начала предоставлять его клиентам при оплате подмененный QR-код, по которому деньги уходили не на оплату путевок, а на подконтрольный ей счет. Пятеро обманутых граждан позже попытались вернуть свои деньги, однако сотрудница перестала выходить на связь. Общий ущерб от действий мошенницы превысил 1,8 млн рублей.

Обобранные стажеркой клиенты обратились в полицию. Стражи порядка возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве и задержали подозреваемую. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мошенник оставил жительницу Ленобласти без денег и автомобиля.