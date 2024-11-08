Врач ответил, приводят ли КТ и рентгенография к раку

У медицинских специалистов нет достоверных данных о том, что рентгенологические методы исследований, например, компьютерная томография (КТ) и рентгенография, напрямую влияют на развитие рака. Об этом kp.ru рассказал врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, заместитель директора по образовательной деятельности Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Александр Бажин.

При этом он напомнил, что такие исследования связаны с лучевой нагрузкой, которая в целом может повысить риск развития различных заболеваний, в том числе онкологических. Эксперт добавил, что у врачей также нет однозначного ответа на вопрос, какую нагрузку можно считать безопасной.

«Существуют правила проведения профилактических исследований (флюорография, маммография) — лучевая нагрузка при их выполнении не должна превышать 1 мЗв в год. В остальных случаях проведение лучевых исследований определяется медпоказаниями и превышением пользы диагностики над риском», — сказал Бажин.

Главврач отделения радионуклидной и лучевой диагностики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Платонова до этого говорила, что один из самых популярных — развитие онкологии из-за воздействия радиации. Специалист подчеркнула, что рентгеновские исследования, проводимые в медицинских целях, имеют очень низкий уровень дозы облучения.

Ранее врач рассказала, сколько рентгенов и КТ можно делать в год.