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Врач ответил, приводят ли КТ и рентгенография к раку

Врач Бажин: КТ и рентгенография не приводят к раку

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Илья Питалев/РИА «Новости»

У медицинских специалистов нет достоверных данных о том, что рентгенологические методы исследований, например, компьютерная томография (КТ) и рентгенография, напрямую влияют на развитие рака. Об этом kp.ru рассказал врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, заместитель директора по образовательной деятельности Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Александр Бажин.

При этом он напомнил, что такие исследования связаны с лучевой нагрузкой, которая в целом может повысить риск развития различных заболеваний, в том числе онкологических. Эксперт добавил, что у врачей также нет однозначного ответа на вопрос, какую нагрузку можно считать безопасной.

«Существуют правила проведения профилактических исследований (флюорография, маммография) — лучевая нагрузка при их выполнении не должна превышать 1 мЗв в год. В остальных случаях проведение лучевых исследований определяется медпоказаниями и превышением пользы диагностики над риском», — сказал Бажин.

Главврач отделения радионуклидной и лучевой диагностики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Платонова до этого говорила, что один из самых популярных — развитие онкологии из-за воздействия радиации. Специалист подчеркнула, что рентгеновские исследования, проводимые в медицинских целях, имеют очень низкий уровень дозы облучения.

Ранее врач рассказала, сколько рентгенов и КТ можно делать в год.

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